CHP Ekonomi Masası heyeti, esnafın sorunlarını dinledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP Ekonomi Masası heyeti, esnafın sorunlarını dinledi

Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel
CHP Ekonomi Masası heyeti, esnafın sorunlarını dinledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası Heyeti, Çankırı'da esnafın sorunlarını dinledi.

AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar
AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası Heyeti, Çankırı'da esnafın sorunlarını dinledi.

Öztrak ve beraberindekiler, Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki toplantının ardından Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) ile Ziraat Odası'nı ziyaret etti.

SMMMO Başkanı Hüseyin Yakar ile görüşen Öztrak, salgın döneminde sektörün yaşadığı sıkıntılar konusunda bilgi aldı.

Daha sonra esnafı ziyaret eden Öztrak ile beraberindekiler, iş yeri sahiplerinin sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Ali İhsan Su Mustafa Şentop Binali Yıldırım Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hazal Kaya Merve Boluğur Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ersun Yanal Burak Yılmaz İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: CHP Ekonomi Masası heyeti, esnafın sorunlarını dinledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 18:38:00. #1.15#
title