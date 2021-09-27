CHP'den elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarıyla ilgili KDV adımı! Yüzde 1'e düşürülmesini istiyorlar - Haberler Ekonomi
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CHP'den elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarıyla ilgili KDV adımı! Yüzde 1'e düşürülmesini istiyorlar

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Ekonomi

Cumhuriyet Halk Partisi, elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarına yansıtılan yüzde 18 tutarındaki Katma Değer Vergisi'nin yüzde 1'e indirilmesini ön gören kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu.

İktidar cephesi, marketlerdeki fahiş fiyatlara yönelik mücadeleyi sürdürürken, elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarıyla ilgili vatandaşı rahatlama amacıyla harekete geçen muhalefetten de yeni bir adım geldi. Chp, faturalardaki Katma Değer Vergisi oranlarının yüzde 1 seviyelerine indirilmesi adına Meclis'e teklif sundu.

CHP'Lİ LEVENT GÖK AÇIKLADI

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, konutlarda tüketilen elektrik, su, doğalgaz ücretleri ve kablolu internet hizmetlerinden alınan yüzde 18 KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi hazırladıklarını ve Meclis'e sunduklarını açıkladı.

YÜZDE 1'E DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTİYORLAR

Gök, söz konusu teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunduklarını belirtti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gök, şu notu düştü:

"Konutlarda tüketilen elektrik, su, doğalgaz ücretleri ve kablolu internet hizmetlerinden alınan yüzde 18 KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesine ilişkin Kanun Teklifimizi TBMM Başkanlığı'na sunduk."

CHP'den elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarıyla ilgili KDV adımı! Yüzde 1'e düşürülmesini istiyorlar

CHP'den elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarıyla ilgili KDV adımı! Yüzde 1'e düşürülmesini istiyorlar
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Haber: CHP'den elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarıyla ilgili KDV adımı! Yüzde 1'e düşürülmesini istiyorlar - Haberler Ekonomi
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