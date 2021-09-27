CHP'den elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarıyla ilgili KDV adımı! Yüzde 1'e düşürülmesini istiyorlar

İktidar cephesi, marketlerdeki fahiş fiyatlara yönelik mücadeleyi sürdürürken, elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarıyla ilgili vatandaşı rahatlama amacıyla harekete geçen muhalefetten de yeni bir adım geldi. Chp, faturalardaki Katma Değer Vergisi oranlarının yüzde 1 seviyelerine indirilmesi adına Meclis'e teklif sundu.

CHP'Lİ LEVENT GÖK AÇIKLADI

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, konutlarda tüketilen elektrik, su, doğalgaz ücretleri ve kablolu internet hizmetlerinden alınan yüzde 18 KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi hazırladıklarını ve Meclis'e sunduklarını açıkladı.

YÜZDE 1'E DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTİYORLAR

Gök, söz konusu teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunduklarını belirtti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gök, şu notu düştü:

"Konutlarda tüketilen elektrik, su, doğalgaz ücretleri ve kablolu internet hizmetlerinden alınan yüzde 18 KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesine ilişkin Kanun Teklifimizi TBMM Başkanlığı'na sunduk."

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