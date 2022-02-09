CHP'den 81 ilde eş zamanlı açıklama: Faturalara yapılan zamları geri çekin

Son dönemde elektrik faturalarıyla ilgili artış tüm kesinlerin tepkisini çekiyor. Hem vatandaşı hem de esnafı zora sokan yüksek faturalar nedeniyle şikayetler bir hayli arttı. Şikayetleri dikkate alan hükümet, yeni bir çalışma başlattı. Elektrik faturalarında kilovat sınırının yükseltilmesi ve vergi düzenlemesi getirileceği konuşuluyor. CHP de gündemden düşmek bilmeyen elektrik faturalarıyla ilgili 81 ilde eş zamanlı bir açıklama yaptı.

ZAMLARIN GERİ ÇEKİLMESİ İSTENDİ

CHP Ankara İl Başkanlığı'nca, elektrik zamlarına ilişkin, Ulus'taki Atatürk heykeli önünde basın açıklaması yapıldı. Tüm illerde eş zamanlı okunan açıklamada, elektrik zamlarının geri çekilmesi istendi.

"KDV VE ÖTV HİÇ DEĞİLSE KIŞ AYLARINDA SIFIRLANMALI"

Alanda toplanan partililer adına konuşan CHP İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, hayat pahalılığı ile halkın yoksullaştığını belirterek, "Elektrik insan hakkıdır, ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir bir ücreti olmalıdır. Elektrik ve doğal gazda fahiş zamlar derhal geri çekilmeli, 2021 yılının tarifelerine geri dönülmelidir. KDV ve ÖTV hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır. Aralık 2021-Ocak 2022 döneminde vatandaşlarımızdan tahsil edilen yüzde 127'ye varan fahiş zamlı elektrik tüketim bedelleri iade edilmelidir" dedi.

"VATANDAŞIMIZIN İKTİDARA İKİ TALİMATI VAR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise yapılan zamların geri alınması çağrısında bulunarak, "Vatandaşlarımızın iktidara iki talimatı var. 'Bu zamları geri çekin ve sandığı hemen getirin' diyorlar. Vatandaşlarımızın tahammülü kalmadı. Enerji bir insan hakkıdır, ulaşılabilir ve ödenebilir olmak zorundadır. Isparta'da gördüğünüz gibi ulaşılabilir olmaktan çok uzaklaşmıştır, bir eziyete dönüşmüştür. Bu zamlar maalesef ödenebilir olmaktan da çıkmıştır. Aynı zamanda iktidar şimdi bir formül arayışı içine geçmiş. Formül var, formül açık, formül net ve ortada. Bu zamları derhal ama derhal geri çekin" diye konuştu.

Basın açıklamalarının ardından partililer, ellerindeki doğal gaz ve elektrik faturalarını yakarak, 'Zamma ve zulme hayır' sloganları attı. Partililer, daha sonra dağıldı.