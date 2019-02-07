CHP Antalya milletvekili Aydın Özer: "Nasıl bir durumda tarım, tarımı nasıl düzenleriz diye düşünen yok"

"Hükümet ve Bakanlıklar suçu halde arayacağına, suçsuz komisyoncu da arayacağına, çiftçide arayacağına, niye tarımı masaya yatırıp, nasıl bir durumda tarım, tarımı nasıl düzenleriz diye düşünen yok"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Aydın Özer, "Hükümet ve Bakanlıklar suçu halde arayacağına, suçsuz komisyoncu da arayacağına, çiftçide arayacağına, niye tarımı masaya yatırıp, nasıl bir durumda tarım, tarımı nasıl düzenleriz diye düşünen yok" dedi.

CHP'li Özer, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özer, dün eş zamanlı hal baskınlarının yapıldığını belirterek, Ticaret Bakanlığı Antalya, Ankara, Adana, İstanbul ve Mersin denetimlerin gerçekleştirildiğini ifade etti. Özel, "Sebze fiyatları arz ve talepten oluşur. Üretim ne kadar az, talep ne kadar çoksa fiyat o kadar yükselir. Üretim ne kadar ç0ok, talep ne kadar azsa, fiyatlar o kadar düşer. Sert geçen kış döneminde sebze rekoltesi düşer. Havalar ısındıkça, optimum şartlar oluştukça biber fiyatları aşağı düşer" ifadelerini kullandı.

Sebze ve meyve fiyatlarında spekülasyonun çok az olduğunu belirten Özer, "Üretici, tüketici arasında 3-5 komisyoncu yoktur, bir tane komisyoncu vardır. O da üreticinin temsilcisidir. Üretici adına mal alıp satan ve yasayla belirlenmiş yüzde 8 üreticiden komisyon alan adamdır. Komisyoncu küçük üreticinin babasıdır, koruyucusudur, parası olmayan üreticiye para verir, bankadan kredi alamayan üreticisine kredi sağlar, gübre sağlar. Sürdürülebilir tarım için olmazsa olmazdır" şeklinde konuştu.

Özer, şöyle konuştu:

"Serada domatesin maliyeti 2 lira. Antalya halinde şu anda domates 2.80-3.50 kuruş arasında değişiyor. 3 lira üreticiden domatesin çıkışı. Tüccar 50 kuruş paketleme ve işçilik ücreti koyuyor. İstanbul veya Ankara haline geldiği zaman 50 kuruş hamaliye giderleri giriyor. Tüccar tezgahına 4 liraya geliyor. Bir lira kendisine kar koyalım. 5 lira. Bunu alan pazarcı yüzde 50 kar koymak zorunda. Çarliston biber İstanbul fiyatı 7-10 lira arasında değişiyor. Ankara 4-7.5 lira arasında."

Özer, sebze ve meyve fiyatlarında spekülasyon olmadığını yineleyerek, "Hükümet ve Bakanlıklar suçu halde arayacağına, suçsuz komisyoncu da arayacağına, çiftçide arayacağına, niye tarımı masaya yatırıp, nasıl bir durumda tarım, tarımı nasıl düzenleriz diye düşünen yok. Gelecek sene soğanı kaç liraya yiyeceğimizi biliyor muyuz? Domatesi kaç liraya yiyeceğimizi biliyor muyuz" dedi.

Özer, Antalya'da hortumlarda zarar gören çiftçiye faizsiz 8-10 yıllık kredi verilmesini istedi.

Kaynak: İHA