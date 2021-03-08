Chiliz (CHZ) Coin yorum - 8 Mart - Spor ve Eğlence Merkezli Chiliz CHZ, OKEx'te Büyüyen Para Listesine Eklendi

Spor ve eğlence, salgından en çok etkilenen sektörlerden biridir, ancak NFT olarak adlandırılan kripto varlıkları olarak sunulan hayran odaklı koleksiyonlar, gelir ve yeniden canlanma açısından onlara çok ihtiyaç duyulan iyileşmeyi sağladı. Bu patlama eğilimi, ana akım medyada patladı ve dünyanın dört bir yanındaki müşterilerden gelen artan talebi

CHİLİZ COİN 8 MART YORUM

Geçtiğimiz gün OKEx borsasında listeleme haberlerinin ortaya çıkmasıyla tekrar yükselie geçen Chiliz (CHZ) yükselişini devam ettiriyor. Varlık günlük hareketini %20'ye yakın bir değerlenme ile devam ettiriyor. Socios.com platformunun yerel tokeni CHZ taraftar token olarak biliniyor ve birçok spor kulübü için de taraftar- takım etkileşiminde yer alıyor.

OKEx borsası listeleme haberleri sonrası anlık patlamalar yaşayan Chiliz (CHZ) Haber sonrası ATH'si 0,155 dolar seviyesine ulaştı. Bu artışla beraber bir çok yatırımcı için de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. ATH seviyesine ulaştığı tarihe bakacak olursak varlık 1 haftalık süreçte %400'e yakın bir artış gördü. Bu rekor seviyenin sonrasına beklenecek bir geri çekilme yaşandı ve varlık 0,10 dolara kadar düşüş gördü. Destek seviyesi olan bu seviyeden toparlanma yaşayan varlık gün içerisinde 0,142 dolar seviyesine tekrar harekete geçti.

Chiliz COİN NEDİR?

Chiliz, ana akım tüketicilere yönelik blok zinciri destekli ürünler ve hizmetler için bir para birimi seçeneğidir. Günlük deneyimleri yükseltmek istiyoruz - eğlencede hayran katılımı, geleneksel ürünler için alternatif ödeme çözümleri ve daha fazlası.

Chiliz, spor ve eğlence kuruluşlarına, izleyicileriyle etkileşim kurmalarına ve onlardan para kazanmalarına yardımcı olmak için blockchain tabanlı araçlar sunar.

CHZ Coin Nedir?

Chiliz token Ethereum tabanlı ERC-20 token'i olarak bilinmekte. Socios ve Chiliz ekibi dünyanın dört bir yanından birçok önde gelen spor kulübü ile ortaklıklar imzalayıp, taraftarların Chiliz Coin kullanımı sayesinde takımlarının aldıkları kararlarda söz sahibi olabilmesini sağlıyor. Chiliz Coin Galatasaray ile yaptığı ortaklık ile ülkemizde sesini duyurmuş olsa da Juventus veya Barcelona gibi çok daha büyük ortaklıklara imzaattığı da biliniyor.

2012 yılında Malta'da kurulan CHZ Coin geleceği de bu ortaklıklara bakıldığında bir hayli parlak görünüyor. Yatırımcılar sahip oldukları CHZ Coin miktarına göre takımlarının gol marşlarını, forma renklerini ve bunun gibi unsurlarını seçebiliyorlar. Buna ek olarak CHZ Coin yatırımcılarının takımları ile özel etkinliklere katılma ayrıcalığına da sahip olduğu biliniyor.

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Şu an için Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint Germain, Juventus, AS Roma ve Galatasaray ekipleri Chiliz ile anlaşan kulüpler arasında yer alıyor. Chiliz'in toplam 8.888.888.888 arzı bulunduğu biliniyor. Bunun %34'lük kısmı token satışı ve ön satış ile piyasaya sürüldü. Geri kalan %20'lik kısım kullanıcı tabanının rezervi olarak saklanırken %15 stratejik satın alımlar, %15 pazarlama işlemleri %7,5 çekirdek yatırımcılar, %5 ekip ve %3 ise danışmanlık kurulu için ayrılmış durumda.

Chiliz Coin Binance üzerinde yer alsa da projenin ortaklık imzaladığı takımların kripto paralarının Socios borsasında yer aldığı biliniyor. Chiliz ekibinin temel amacı ise yüzlerce takımın kripto paralarının tek bir platformda toplanması.

Chiliz Coin Geleceği

CHZ Coin hakkında çok fazla yorum mevcut. Chiliz Galatasaray ile yaptığı ortaklıkla sesini duyursa da daha önce Juventus ile yapılan anlaşma projenin dünya çapında dikkat çekmesini sağlamıştı. Kripto para dünyasında her şeyin pazarlama ve kullanım alanına bağlı olduğu düşünülecek olursa, CHZ ilerleyen yıllarda değer kazanmaya devam edebilir gibi gözükmekte.

CHZ coin fiyat tahmini yapmak zor olsa da bunun kullanım alanına sahip her kripto para projesi gibi üst sıralara çıkacağı düşünülebilir. Chiliz coin yorumlarına aslında e-spor alanında yapılacak olan girişimler ile bunun değerinin daha da artacak olması eklenebilir. Eğer CHZ ekibi e-spor alanında da önemli ortaklıklara imza atarsa çağa ayak uydurmuş olacaktır.