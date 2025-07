Cherno More Başakşehir hangi kanalda? Cherno More Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Cherno More Başakşehir maçı hangi kanalda? Cherno More Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Cherno More Başakşehir maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Cherno More Başakşehir maçını hangi kanal veriyor? İşte Cherno More Başakşehir maçı yayın bilgisi haberimizde...

CHERNO MORE BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Cherno More Başakşehir maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Cherno More Başakşehir maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT 1 resmi internet sitesi üzerinden veya Tabii platformundan canlı Cherno More Başakşehir maçını izleyebilirsiniz.

CHERNO MORE BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Cherno More Başakşehir maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.