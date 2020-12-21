Chelsea - West Ham United İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın diğer maçları bugün oynanıyor. Peki Chelsea - West Ham United maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Chelsea - West Ham United maçıdır. Peki Chelsea - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

CHELSEA - WEST HAM UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Chelsea - West Ham United maçı 21 Aralık Pazartesi günü, bu akşam saat 23:00 'da başlayacaktır.

CHELSEA - WEST HAM UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Chelsea - West Ham United maçını S Sport Plus ve S Sport kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç S Sport , D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11kanallarında da verilecek.

CHELSEA - WEST HAM UNİTED MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Stamford Bridge Stadyumu, Londra'da oynanacak.