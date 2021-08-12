Chelsea, Villareal'i penaltılarda yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu
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BBC

Chelsea, Villareal'i penaltılarda yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu

Chelsea, Villareal'i penaltılarda yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu
BBC - Haberler | Spor

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villareal ile karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupası maçında penaltılar sonucunda gülen taraf oldu ve kupayı ikinci kez müzesine götürdü.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villareal ile karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupası maçında penaltılar sonucunda gülen taraf oldu ve kupayı ikinci kez müzesine götürdü.

İngiltere temsilcisi 1998'in ardından ikinci kez Süper Kupa sevinci yaşadı. Chelsea, 2012, 2013 ve 2019 yıllarında da kupa finalinde mağlup olmuştu. Villareal ise ilk kez bir Süper Kupa finali heyecanı yaşadı.

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Windsor Park'ta oynanan maçın 27. dakikasında Londra takımı Chelsea, Hakim Ziyech'in golüyle 1-0 öne geçti.

İspanya ekibi Villareal ise Gerard Moreno ile 73. dakikada beraberliği sağladı.

90 dakikası bu skorla biten maç, uzatmalara gitti. İki uzatma devresinde de gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında Chelsea kurduğu 6-5'lik üstünlükle kupayı kaldıran taraf oldu.

Chelsea adına Havertz penaltıyı gole çeviremezken, Azpilicueta, Alonso, Mount, Jorginho, Pulisic ve Rüdiger topu filelerle buluşturmayı başardı.

Villarreal'de ise Mandi ve Albiol penaltıdan yararlanamadı. Gerard Moreno, Estupinan, Gomez, Raba, Foyt ise penaltılarda ağları havalandırdı.

Chelsea, Villareal'i penaltılarda yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu
BBC
Futbol: UEFA Süper Kupa
Futbol: UEFA Süper Kupa
UEFA Süper Kupa'da şampiyon Chelsea
UEFA Süper Kupa'da şampiyon Chelsea
UEFA Süper Kupa'da normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta Villarreal'e penaltı atışlarında 6-5 üstünlük sağlayan Chelsea, şampiyon oldu.
UEFA Süper Kupa'da normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta Villarreal'e penaltı atışlarında 6-5 üstünlük sağlayan Chelsea, şampiyon oldu.
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