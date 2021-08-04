Chelsea tarihinin en kötü transferleri listesinde Falcao ve Kezman da yer aldı

Antalya, Muğla, Isparta, Aydın ve Denizli'de mücadele sürerken bir ilde daha yangın çıktı

İngiliz basınından The Sun, astronomik transferlerle futbol tarihine damga vuran Premier Lig takımı Chelsea'nin fiyasko hamlelerini derledi. Mateja Kezman ve Radamel Falcao da bu listede yer aldı. Kezman ve Falcao'nun Chelsea'deki kariyeri oldukça kötü geçmişti.

Kezman ve Falcao, Avrupa'da iyi işler yapsalar da bazı takımlarda beklentileri karşılayamadı. Kezman, Fenerbahçe'de inişli çıkışlı bir grafik sergilese de Radamel Falcao sakatlıklardan ötürü beklentileri karşılayamadı. Falcao, Porto ve Atletico Madrid kariyeri dışında diğer kulüplerde de istikrarlı bir futbolcu olamadı. Monaco'da zaman zaman iyi işler yaptı fakat düzenli bir katkı veremedi.

7 MİLYON EUROYA KİRALANDI

Chelsea, 2015 yazında Falcao'yu tam 7 milyon euro ücretle kiralamıştı. Kolombiyalı forvet, bir sezonda toplam 12 maça çıkıp 1 gol kaydetti. Manchester United'da da 29 maçta 4 gol kaydetti. Falcao, Chelsea tarihinin en büyük hayal kırıklıklarından biri olarak gösterildi.

KEZMAN TRAVMASI

Chelsea, 2004 yılında Mateja Kezman'ı 7.5 milyon euroya transfer etmişti. Mourinho'nun büyük beklentilerle getirdiği Sırp futbolcu, Chelsea taraftarları için adeta bir travma oldu. Kezman'dan sonra Shevchenko, Fernando Torres, Falcao gibi forvetler beklentileri karşılayamadı. Chelsea'nin yüzü bir tek Drogba'dan güldü. Kezman, Chelsea ile çıktığı 41 maçta 7 gol kaydedebildi.