Chelsea, Spurs ile Berabere Kalarak Leicester'a Lig Şampiyonluğunu Hediye Ediyor Mayıs 2016'da Stamford Bridge'te Tottenham Hotspur ile karşılaşan Chelsea, ilk yarısında 2-0 geriye düştüğü maçta ikinci yarıda Gary Cahill ve Eden Hazard'ın golleriyle 2-2 eşitliği sağlıyor. Beraberlikle sonuçlanan maçın sonunda şampiyonluk mücadelesi veren Spurs kaybettiği puanlarla kupayı Leicester City'e kaptırıyor.

Mayıs 2016'da Stamford Bridge'te Tottenham Hotspur ile karşılaşan Chelsea, ilk yarısında 2-0 geriye düştüğü maçta ikinci yarıda Gary Cahill ve Eden Hazard'ın golleriyle 2-2 eşitliği sağlıyor. Beraberlikle sonuçlanan maçın sonunda şampiyonluk mücadelesi veren Spurs kaybettiği puanlarla kupayı Leicester City'e kaptırıyor. Kaynak: Dugout