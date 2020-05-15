Chelsea, Spurs ile Berabere Kalarak Leicester'a Lig Şampiyonluğunu Hediye Ediyor
Mayıs 2016'da Stamford Bridge'te Tottenham Hotspur ile karşılaşan Chelsea, ilk yarısında 2-0 geriye düştüğü maçta ikinci yarıda Gary Cahill ve Eden Hazard'ın golleriyle 2-2 eşitliği sağlıyor. Beraberlikle sonuçlanan maçın sonunda şampiyonluk mücadelesi veren Spurs kaybettiği puanlarla kupayı Leicester City'e kaptırıyor.
15.05.2020 19:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:10
Mayıs 2016'da Stamford Bridge'te Tottenham Hotspur ile karşılaşan Chelsea, ilk yarısında 2-0 geriye düştüğü maçta ikinci yarıda Gary Cahill ve Eden Hazard'ın golleriyle 2-2 eşitliği sağlıyor. Beraberlikle sonuçlanan maçın sonunda şampiyonluk mücadelesi veren Spurs kaybettiği puanlarla kupayı Leicester City'e kaptırıyor.
Kaynak: Dugout