Chelsea - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea - Sevilla maçı hangi kanalda?
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Chelsea - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea - Sevilla maçı hangi kanalda?

19.10.2020 09:06 | Son Güncelleme: 19.10.2020 09:11
Chelsea - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea - Sevilla maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Chelsea ile Sevilla karşı karşıya geliyor. Chelsea - Sevilla maçı hakemi kim? Futbol tutkunlarının merakla beklediği mücadele salı akşamı ekranlarda olacak. Chelsea - Sevilla maçı şifreli mi? Chelsea - Sevilla maçı detayları haberimizde.

Chelsea - Sevilla, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadeleleriyle ekrana geliyor. Chelsea ev sahipliğinde gerçekleşecek maçın hakemi de merak konusu Öte yandan Chelsea ve Sevilla ilk 11'leri de araştırılanlar arasında. Chelsea - Sevilla maçı şifresiz mi? Chelsea - Sevilla maçı hangi kanalda? İşte, detaylar...

CHELSEA - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, Sevilla ile mücadele edecek. 20 Ekim 2020 Salı günü Stamford Bridge, Londra'da oynanacak ve mücadele saat 22.00'de başlayacak.

CHELSEA - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Chelsea ve Sevilla'nın karşı karşıya geleceği karşılaşma Bein Sports beIN Connect ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Chelsea'nin, Sevilla'yı ağırlayacağı karşılaşmanın hakemi henüz netleşmedi.

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