Chelsea, Sahasında Konuk Ettiği Arsenal'i 3-2 Yendi

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Chelsea ile Arsenal karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Chelsea, 3-2'lik skorla kazandı.

Chelsea, 9. dakikada Marcos Alonso'nun asisti ve Pedro'nun altıpas içinde net vuruşuyla 1-0 öne geçti. 20. dakikada bu kez Alvaro Morata, savunmanın arkasına sarktı, karşı karşıya pozisyonda savunmacıya rağmen hata yapmadı ve farkı 2'ye çıkardı.

ARSENAL, 4DAKİKADA 2 GOL BULDU

Arsenal, 2-0'dan sonra Chelsea kalesini abluka altına aldı. Arka arkaya gelen pozisyonların ardından Henrikh Mkhitaryan, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla 37'de farkı 1'e indirdi. 41'de Alex Iwobi, Mkhitaryan'ın asistiyle eşitliği sağladı. Chelsea'nin 2-2 sonrası oyun disiplininden kopması sonucu Arsenal yine pozisyonlar buldu, en netinde Pierre-Emerick Aubameyang altıpas içinden topu dışarı vurdu.

Oldukça çekişmeli geçen ikinci yarıda kazananı belirleyen Marcos Alonso oldu. 81. dakikada Eden Hazard'ın pasında fileleri bulan Marcos Alonso, takımına 3 puanı kazandırdı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Mesut Özil, 68'de oyundan alındı ve yerini Aaron Ramsey'e bıraktı.

SARRI 2'DE 2 YAPTI, EMERY PUANLA TANIŞAMADI

Chelsea, bu sonuçla birlikte Maurizio Sarri idaresinde 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti. Arsenal ise Unai Emery döneminde henüz puanla tanışamadı.

Chelsea, gelecek hafta Newcastle deplasmanına gidecek. Arsenal ise sahasında West Ham'ı ağırlayacak.

PREMIER LİGDE GÜNÜN SONUÇLARI

Cardiff City 0-0 Newcastle United

Everton 2-1 Southampton

West Ham United 1-2 Bournemouth

Leicester City 2-0 Wolverhampton

Tottenham 3-1 Fulham