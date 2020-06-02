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Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, lüks harcamalarına bir yenisini ekledi. Milyarder iş adamı, İsrail'in en pahalı villasını 64.5 milyon dolar ödeyerek satın aldı.

Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı
02.06.2020 14:38 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:42

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin sahibi Rus iş adamı Roman Abramovich'in İsrail'deki en pahalı villayı 64.5 milyon dolar bedelle satın aldığı belirtildi.

Globes gazetesinin alım-satım anlaşmasına yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Roman Abramovich, Tel Aviv'in kuzeyindeki Herzliya Pituah sahil beldesinde bulunan ve İsrail'in en pahalısı olarak kabul edilen villayı satın aldı.

65 MİLYON DOLAR ÖDEDİ

Abramovich'in büyükelçilerin rezidanslarının bulunduğu beldedeki villa için 64.5 milyon dolar ödediği kaydedilen haberde, "Koronavirüs pandemisinin yol açtığı krizin hemen öncesinde İsrail tarihindeki en pahalı gayrimenkul satış anlaşması yapıldı. Rus-İsrailli milyarder Roman Abramovich, Herzliya Pituah'taki villayı 64.5 milyon dolara satın aldı" denildi.

9 BİN 500 METREKARELİK ARAZİDE

Habere göre villanın bulunduğu arazi, 9 bin 500 metrekarelik yüz ölçümüne sahip. Arazide tenis kortu ile taşınabilir platform üzerinde bir havuz da bulunuyor. Bu platform, etkinlikler için misafir kabul alanına dönüştürülebiliyor.

Villa, 2006'dan beri İngiliz hedge fonları yöneticisi, Brevan Howard Asset Management şirketinin eş kurucusu Alan Howard'a aitti.

Abramovich, 2018 yılında İsrail vatandaşlığı almıştı.

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