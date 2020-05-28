Chelsea'nin Afrikalı Yıldızları
Faslı oyuncu Hakim Ziyech, Chelsea forması giyen en son Afrikalı yıldız olacak. Chelsea forması giyen Didier Drogba, John Obi Mikel ve Michal Essien gibi yıldızların Mavilerle yolculuğuna birlikte göz atalım.
28.05.2020 17:07 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:07
Faslı oyuncu Hakim Ziyech, Chelsea forması giyen en son Afrikalı yıldız olacak. Chelsea forması giyen Didier Drogba, John Obi Mikel ve Michal Essien gibi yıldızların Mavilerle yolculuğuna birlikte göz atalım.
Kaynak: Dugout