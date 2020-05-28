Chelsea'nin Afrikalı Yıldızları Faslı oyuncu Hakim Ziyech, Chelsea forması giyen en son Afrikalı yıldız olacak. Chelsea forması giyen Didier Drogba, John Obi Mikel ve Michal Essien gibi yıldızların Mavilerle yolculuğuna birlikte göz atalım.

Faslı oyuncu Hakim Ziyech, Chelsea forması giyen en son Afrikalı yıldız olacak. Chelsea forması giyen Didier Drogba, John Obi Mikel ve Michal Essien gibi yıldızların Mavilerle yolculuğuna birlikte göz atalım. Kaynak: Dugout