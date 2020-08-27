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Fenerbahçe ile adı geçen Malang Sarr, Chelsea ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Chelsea, transfer döneminde adı Fenerbahçe ile de anılan Malang Sarr'ı renklerine bağladı. Nice'te oynayan 21 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Fenerbahçe ile adı geçen Malang Sarr, Chelsea ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
27.08.2020 16:21 | Son Güncelleme: 27.08.2020 20:10

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, transferlerine devam ediyor. Timo Werner, Hakim Ziyech ve Ben Chilwell'in ardından bir transfer daha yapan Londra ekibi, Fenerbahçe'yle anılan Malang Sarr'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

KİRALANACAK

Malang Sarr'ın tecrübe kazanması için bu sezon başka bir kulübe kiralanacağı belirtildi.

119 MAÇA ÇIKTI

Kariyerine Nice altyapısında başlayan ve 2016 yılında A takıma yükselen Sarr, Fransa ekibinde forma giydiği 119 maçta 3 gol kaydetti.

ALTYAPI MİLLİ TAKIMLARINDA OYNADI

Sarr, Fransa'nın altyapı milli takımlarında da oynuyor. Genç futbolcu kariyerinde sırasıyla Fransa U16, U17, U18, U19, U20 ve U21 takımlarında ter döktü.

Kaynak: AA

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