Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır Timo Werner için Leipzig ile 60 milyon euro bonservis bedeli karşısında prensip anlaşmasına varan Chelsea, şimdi de Bayer Leverkusen forması giyen 20 yaşındaki Kai Havertz için 75 milyon euroyu gözden çıkardı.

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'deki transfer hareketliliği sürüyor. Kulübün sahibi Roman Abramovich'in kesenin ağzını açması üzerine Avrupa futbolunun gözde isimlerine kancayı atan Maviler'in yeni hedefi Kai Havertz.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Timo Werner için Leipzig ile 60 milyon euro bonservis bedeli karşısında prensip anlaşmasına varan Londra kulübü şimdi de Bayer Leverkusen'in 20 yaşındaki hücumcusu için düğmeye bastı. Takımın başına geçen Frank Lampard'ın özellikle transfer yasağı olduğu bir dönemde kulübü getirdiği noktadan oldukça memnun olan Abramovich'in genç teknik adama katkı sağlamak için tüm transfer imkanlarını sunacağı ifade edildi.

75 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Chelsea'nin, Real Madrid ve Bayern Münih gibi devlerin de nabız yokladığı havertz için 75 milyon euro bonservis ödemeyi gözden çıkardığı kaydedildi.

Bayer Leverkusen ile 2022 yazına kadar anlaşması bulunan 20 yaşındaki yıldız bu sezon çıktığı 38 resmi maçta 15 kez fileleri havalandırıp, 8 de asist yaptı.

Mavi beyazlılar'ın ocak ayında Ajax'tan renklerine bağladığı Hakem Ziyech, temmuz ayında kadroya katılacak. Londra kulübü ayrıca, Leicester City'nin başarılı sol beki Ben Chilwell'i de kadrosuna katmayı istiyor.

(Kaynak: Bein Sports)