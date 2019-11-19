Chelsea Geriden Gelerek Manchester City'i Mağlup Ediyor

19.11.2019 18:13 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:13

2016-17 sezonunda Manchester City, evinde Chelsea'yi ağırladığında Cahill'in kendi kalesine attığı golle 1-0 one geçmişti. Ancak Chelsea, ikinci yarıda Diego Costa, Willian ve Hazard'la bulduğu ardı ardına gollerle harika bir geri dönüş gerçekleştirmişti.