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Chelsea Geriden Gelerek Manchester City'i Mağlup Ediyor

2016-17 sezonunda Manchester City, evinde Chelsea'yi ağırladığında Cahill'in kendi kalesine attığı golle 1-0 one geçmişti. Ancak Chelsea, ikinci yarıda Diego Costa, Willian ve Hazard'la bulduğu ardı ardına gollerle harika bir geri dönüş gerçekleştirmişti.

19.11.2019 18:13 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:13

2016-17 sezonunda Manchester City, evinde Chelsea'yi ağırladığında Cahill'in kendi kalesine attığı golle 1-0 one geçmişti. Ancak Chelsea, ikinci yarıda Diego Costa, Willian ve Hazard'la bulduğu ardı ardına gollerle harika bir geri dönüş gerçekleştirmişti.

Kaynak: Dugout

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