Chelsea, Fransız futbolcu Olivier Giroud'un sözleşmesini bir yıl uzattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Fransız forveti Olivier Giroud'un sözleşmesini bir yıl uzattığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Fransız forveti Olivier Giroud'un sözleşmesini bir yıl uzattığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşmedeki opsiyonun kullanılarak 34 yaşındaki Olivier Giroud'un bir yıl daha takımda tutulduğu belirtildi.

Olivier Giroud, 3,5 sezondur forma giydiği Chelsea'de 32 gol kaydetti.

Fransız forvetin UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid deplasmanında attığı röveşata golü, organizasyonda 2020-2021 sezonunun en iyi 3. golü seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge