Chelsea, deplasmanda West Bromwich ile 3-3 berabere kaldı

İngiltere Premier Ligi'nin 3. haftasında Chelsea, ilk yarısını 3-0 geride kapattığı maçta Slaven Bilic'in takımı West Bromwich Albion ile son dakikada attığı gol sonrası 3-3 berabere kaldı.

Chelsea, müthiş bir geri dönüşe imza attı. Ligin 3. haftasında Slaven Bilic'in takımı West Bromwich Albion ile karşılaşan Maviler, ilk yarısını 3-0 geride kapattığı maçta Abraham'ın son dakikada attığı golle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Londra ekibinin golleri Mason Mount, Callum Hudson-Odoi ve Tammy Abraham'dan geldi. West Bromwich'in gollerini ise Callum Robinson (2) ve Kyle Bartley attı.

Bu sonuçla Chelsea, puanını 4'e yükseltirken, ilk iki maçını kaybeden West Bromwich Albion sezonun ilk puanını elde etti.