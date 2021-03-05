Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi
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Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi

05.03.2021 01:11 | Son Güncelleme: 05.03.2021 01:26

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Liverpool ile Chelsea karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan karşılaşmayı Chelsea 1-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu. Kırmızılar bu mağlubiyetle, tarihlerinde ilk kez evinde üst üste 5. kez maç kaybetti.

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Anfield'da oynanan maçta Chelsea, Liverpool'u 1-0 mağlup etti ve puanını 47'ye yükseltti.

LİVERPOOL TUTUK BİR OYUN SERGİLEDİ

Karşılaşmanın 42. dakikasında Mason Mount'un golüyle Chelsea öne geçerken Liverpool ilk yarıda istediği pozisyonları yakalayamadı. İkinci yarıda Liverpool Chelsea kalesine gitmekte zorlanırken Jota ve Chamberlain değişiklikleri ile oyunu değiştirmeye çalıştı. Kaleyi bulan ilk şutunu 85'te atan Liverpool, aradığı golü bulamayınca Chelsea sahadan 1-0'lık galibiyet elde etti.

İLK KEZ EVİNDE ÜST ÜSTE 5 KEZ KAYBETTİ

Liverpool, Chelsea mağlubiyetiyle tarihinde ilk kez evinde üst üste 5. maçını kaybetmiş oldu. Bu sonucun ardından Chelsea, 47 puana yükselirken Liverpool ise 43 puanda kaldı.

Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi
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