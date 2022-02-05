Chelsea'de teknik direktör Thomas Tuchel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler Spor
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Chelsea'de teknik direktör Thomas Tuchel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

AA, Mutlu Demirtaştan - Spor
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Chelsea'de teknik direktör Thomas Tuchel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin teknik direktörü Thomas Tuchel, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin teknik direktörü Thomas Tuchel, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Chelsea Kulübü, Kovid-19 testi pozitif çıkan 48 yaşındaki Tuchel'in izolasyon sürecinin başladığını açıkladı.

Alman teknik direktörün, gelecek hafta Abu Dabi'de oynanacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçında takımın başında yer almasının beklendiği ifade edildi.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

İngiltere Premier Lig, Thomas Tuchel, Chelsea, Spor, Haber

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