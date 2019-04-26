Chelsea'de Hazard Gidiyor, Coutinho Geliyor!

Premier Ligde bu sezon şampiyonluk yarışının dışında kalan Chelsea önümüzdeki sezonda da bunun yaşanmaması için çalışmalarına hız verdi. Takımdan ayrılması beklenen Belçikalı yıldız Eden Hazard'ın yerine menajer Maurizio Sarri'nin düşündüğü ilk ismin Barcelona'da oynayan Coutinho olduğu öne sürüldü. Adı özellikle Real Madrid ile anılan Hazard'ın takımdan ayrılması durumunda Londra ekibi Coutinho için harekete geçecek.

BARÇA 100 MİLYON EURO İSTİYOR

La Liga devinin Coutinho için istediği bonservis bedelinin 100 milyon euro olduğu iddia ediliyor. Brezilyalı yıldız oyuncu Premier Lig'de daha önce Liverpool'da forma giymiş ve Neymar'ın Barcelona'dan ayrılığı sonrası 40 milyon eurosu performansa bağlı olarak toplam da 160 milyon euroya Katalan devine transfer olmuştu.

(BeIN Sports)