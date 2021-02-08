Chelsea, Bayern Münih'li Boateng ile anlaşma sağladı
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Chelsea, Bayern Münih'li Boateng ile anlaşma sağladı

08.02.2021 19:23 | Son Güncelleme: 08.02.2021 19:28
Chelsea, Bayern Münih'li Boateng ile anlaşma sağladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Bayern Münih ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jerome Boateng ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Chelsea'nin yeni menajeri Thomas Tuchel, yaz transfer döneminde savunmanın merkezine bir oyuncu eklemek adına şimdiden çalışmalarına başladı. İlgilenilen isimlerin başında ise Bayern Münih'ten Jerome Boateng geliyordu.

İngiliz basınına göre Chelsea, sezon sonunda Bayern Münih'teki sözleşmesi bitecek Jerome Boateng ile görüşmelerde bulunurken oyuncu ile ücret konusunda bir anlaşma sağlandı.

KÜÇÜK PÜRÜZLER KALDI

Haberde sözleşmenin süresine ilişkin çözülmesi gereken birkaç ayrıntının olduğu ve bu durum çözülmesi halinde Alman savunmacının Londra ekibine transfer olacağı belirtildi.

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