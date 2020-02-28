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Chelsea, AFC Bournemouth'u Farklı Geçiyor

Premier Lig'te Nisan 2016'da Chelsea ve AFC Bournemouth karşı karşıya geldi. Pedro'nun açılışı yaptığı daha sonra Hazard'ın 2 ve William'ın 1 golüyle Chelsea, Bournemouth'u 4-1ile geçiyor.

28.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:22

Premier Lig'te Nisan 2016'da ve AFC karşı karşıya geldi. Pedro'nun açılışı yaptığı daha sonra Hazard'ın 2 ve William'ın 1 golüyle Chelsea, Bournemouth'u 4-1ile geçiyor.

Kaynak: Dugout

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