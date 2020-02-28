Chelsea, AFC Bournemouth'u Farklı Geçiyor

28.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:22

Premier Lig'te Nisan 2016'da Chelsea ve AFC Bournemouth karşı karşıya geldi. Pedro'nun açılışı yaptığı daha sonra Hazard'ın 2 ve William'ın 1 golüyle Chelsea, Bournemouth'u 4-1ile geçiyor.