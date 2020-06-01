HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor

Koronavirüs nedeniyle 5'e çıkarılan oyuncu değişikliği kuralını yeterli bulmayan İngiliz devi Chelsea, İngiltere Futbol Federasyonuna değişikliğin 9'a çıkması yönünde başvuruda bulundu.

01.06.2020 22:13 | Son Güncelleme: 01.06.2020 22:20

Haziran ayının 17'sinde yeniden başlayacak İngiltere Premier Lig, geri dönüş hazırlıklarına devam ediyor. Almanya Bundesliga'da yürürlüğe giren ve uygulanan 5 oyuncu değişiklik hakkını kullanması beklenen İngiltere Futbol Federasyonu, Chelsea'nin çok konuşulacak bir talebiyle karşılaştı.

Daily Mail'in haberine göre Chelsea, maçlarda 9 oyuncu değişikliğine izin verilmesi için İngiltere Futbol Federasyonu'na resmi bir başvuruda bulundu.

Salgın sonrası dönemde oyuncu sakatlıklarından çekinen ve oyuncularını korumak isteyen Londra temsilcisi, henüz federasyondan bir geri dönüş alamadı.

"TEKLİF PERŞEMBE GÜNÜ DEĞERLENDİRİLECEK"

İngiltere Futbol Federasyonu'nun, perşembe günü yapacağı toplantıda sunulan teklifi değerlendirmesi bekleniyor.

Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı Spor
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı: Ben olsam Sörloth daha çok gol atardı Spor
Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı: Ben olsam Sörloth daha çok gol atardı
ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti Spor
ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti
Brezilya ekibi Vasco da Gama'da 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı Spor
Brezilya ekibi Vasco da Gama'da 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu Spor
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor Spor
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Hakan Çalhanoğlu, Zlatan'ın Türkiye'de tuttuğu takım için Galatasaray'ı işaret etti: Renklerinde sarı var
Hakan Çalhanoğlu, Zlatan'ın Türkiye'de tuttuğu takım için Galatasaray'ı işaret etti: Renklerinde sarı var
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
'Fenerbahçe'de oynar mısın?' sorusuna Ozan Kabak'tan yanıt: Ben G.Saraylıyım, F.Bahçe'de oynama ihtimalim yok
"Fenerbahçe'de oynar mısın?" sorusuna Ozan Kabak'tan yanıt: Ben G.Saraylıyım, F.Bahçe'de oynama ihtimalim yok
Beşiktaş Beko ile, 42 milyon TL karşılığında 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı
Beşiktaş Beko ile, 42 milyon TL karşılığında 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı
Werder Bremen forması giyen Eren Dinkçi'ye Juventus ve Inter talip
Werder Bremen forması giyen Eren Dinkçi'ye Juventus ve Inter talip
Futbola geri dönüş, güzel spikeri çocuklar gibi mutlu etti
Futbola geri dönüş, güzel spikeri çocuklar gibi mutlu etti
NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü
NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi
Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi
Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi
Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı
Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile temasa geçti
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile temasa geçti
Beşiktaş'ın 1986-87 sezonunda şampiyon ilan edilmesini isteyen Çebi'ye G.Saray'dan yanıt: İftira
Beşiktaş'ın 1986-87 sezonunda şampiyon ilan edilmesini isteyen Çebi'ye G.Saray'dan yanıt: İftira
Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı
Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı
Eski Galatasaraylı Milan Macvan, 30 yaşında basketbolu bıraktı
Eski Galatasaraylı Milan Macvan, 30 yaşında basketbolu bıraktı
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor
Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı
Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Max Kruse'ye 3 Bundesliga ekibi talip oldu
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Max Kruse'ye 3 Bundesliga ekibi talip oldu
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım
Fenerbahçe, kulüp logolu koruyucu maske satışına başladı
Fenerbahçe, kulüp logolu koruyucu maske satışına başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Süleyman Soylu Bülent Kuşoğlu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan İrem Derici Ayça Varlıer Şeyma Subaşı
Spor Falcao Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Nihat Özdemir Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kredi Ankara Oyunlar Galatasaray
Şu an buradasınız: Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 22:20:21. #1.15#
title