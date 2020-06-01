Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor Koronavirüs nedeniyle 5'e çıkarılan oyuncu değişikliği kuralını yeterli bulmayan İngiliz devi Chelsea, İngiltere Futbol Federasyonuna değişikliğin 9'a çıkması yönünde başvuruda bulundu.

Haziran ayının 17'sinde yeniden başlayacak İngiltere Premier Lig, geri dönüş hazırlıklarına devam ediyor. Almanya Bundesliga'da yürürlüğe giren ve uygulanan 5 oyuncu değişiklik hakkını kullanması beklenen İngiltere Futbol Federasyonu, Chelsea'nin çok konuşulacak bir talebiyle karşılaştı.

Daily Mail'in haberine göre Chelsea, maçlarda 9 oyuncu değişikliğine izin verilmesi için İngiltere Futbol Federasyonu'na resmi bir başvuruda bulundu.

Salgın sonrası dönemde oyuncu sakatlıklarından çekinen ve oyuncularını korumak isteyen Londra temsilcisi, henüz federasyondan bir geri dönüş alamadı.

"TEKLİF PERŞEMBE GÜNÜ DEĞERLENDİRİLECEK"

İngiltere Futbol Federasyonu'nun, perşembe günü yapacağı toplantıda sunulan teklifi değerlendirmesi bekleniyor.