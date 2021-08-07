Chelsea, 115 milyon euro bonservis karşılığında Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor
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Chelsea, 115 milyon euro bonservis karşılığında Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor

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Chelsea, Inter forması giyen eski futbolcusu Romelu Lukaku'yu 115 milyon euro karşılığında transfer etmeye hazırlanıyor. Geçen sezon şampiyon olan Inter'in en önemli parçalarından olan Belçikalı golcüyü, 2014 yılında Chelsea yaklaşık 34.5 milyon euroya Everton'a satmıştı.

Geçen sezon Timo Werner'le gol yollarında problem yaşayan Chelsea, eski golcüsü Romelu Lukaku'yu kadrosuna katıyor. Yıldız golcü ve kulübüyle her konuda anlaşmaya varan Premier Lig devi, bu transferi astronomik bir ödeme yaparak bitirecek.

KISA SÜRE İÇİNDE İMZALAR ATILACAK

2014 yazında yaklaşık 34.5 milyon euroya Lukaku'yu Everton'a satan Chelsea, eski futbolcusunu geri getirmek için ödeyeceği astronomik rakamla futbol dünyasında tüm dikkatleri üzerine çekti. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Chelsea bu transfer için Inter'e 115 milyon euro ödeyecek. Kısa süre içinde transferin kesinlik kazanması beklenirken Belçikalı golcünün de yıllık 12 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

Chelsea, 115 milyon euro bonservis karşılığında Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor
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