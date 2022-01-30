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BBC

Championship maçında kalp krizi geçiren bir Fulham taraftarı hayatını kaybetti

BBC - Spor
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Championship maçında kalp krizi geçiren bir Fulham taraftarı hayatını kaybetti

İngiltere'de ikinci futbol ligi Championship'de Fulham ile Blackpool arasında oynanan maçta tribünde maçı seyreden ev sahibi Fulham'ın bir taraftarı hayatını kaybetti.

İngiltere'de ikinci futbol ligi Championship'de Fulham ile Blackpool arasında oynanan maçta tribünde maçı seyreden ev sahibi Fulham'ın bir taraftarı hayatını kaybetti.

Paul Parish isimli taraftar kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı.

Parish'in rahatsızlığı nedeniyle Cumartesi günü Craven Cottage Stadyumu'nda oynanan maç 40 dakikadan fazla durdu.

Siyah beyazlı takımdan yapılan açıklamada, taraftarın ailesine baş sağlığı dilendi.

Championship'te 28 maç sonunda 58 puanla lider olan Fulham, rakibiyle maç sonunda 1-1 berabere kaldı.

BBC

Blackpool, England, Futbol, Fulham, Spor, Haber

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