Ceza sahasına girmek üzere olan Davidson'u yere düşüren Gökhan Gönül, 8 yıl sonra kırmızı kart gördü

Fenerbahçe'de 41. dakikada Gökhan Gönül kırmızı kart gördü. Araya atılan topta Davidson boşta kaldı ve Harun'la karşı karşıya duruma geldi, Gökhan Gönül arkadan yaptığı müdahaleyle Alanya'nın hücum oyuncusunu yere düşürdü. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, direkt kırmızı göstererek Gökhan'ı oyun dışına gönderdi. Ofsayt incelemesi yapıldı ve pozisyonun temiz olduğu tespit edildi. Gökhan böylece 8 yıl sonra kırmızı kart gördü