Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? 1 Ekim Salı anlık altın fiyatları

01.10.2019 07:48

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Altın fiyatlarında günün son fiyatları şu şekilde idi; İstanbul Kapalıçarşı'da 271,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 271,50 liradan, bin 788 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 809 liradan, 247,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 251,50 liradan, bin 747 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 767 liradan, 874 liradan alınan Yarım Ziynet 884 liradan ve 437 liradan alınan Çeyrek Ziynet 442 liradan satıldı. Peki, şu an çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın kaç lira oldu? İşte 1 Ekim Salı anlık ve güncel altın fiyatları...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 1 EKİM SALI

Serbest piyasada 07.50 itibariyle altın fiyatları şöyle;

Gram altın fiyatı: 266,2/ 266,3

Çeyrek altın fiyatı: 426,1/ 436,7

Yarım altın fiyatı: 852,1/ 873,4

Tam altın fiyatı fiyatı: 1704,2/ 1741,5

Cumhuriyet altını fiyatı: 1785,5/ 1812,4

Altın fiyatları, birçok nedene bağlı olarak değişmektedir. Yatırımcısı tarafından gün içinde sürekli kontrol edilen altın fiyatlarını aşağıdan güncel olarak takip edebilirsiniz.

DÜNÜN ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatı: 272,0/ 272,1

Çeyrek altın fiyatı: 435,3/ 446,2

Yarım altın fiyatı: 870,6/ 892,3

Tam altın fiyatı fiyatı: 1741,1/ 1779,2

Cumhuriyet altını fiyatı: 1809,0/ 1836,4