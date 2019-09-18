Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? 18 Eylül Çarşamba anlık altın fiyatları

18.09.2019 07:51

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesinin dünyada yankıları devam ederken, saldırı sonrası yatırımcıların güvenli liman talebinin artması altın ve gümüş fiyatlarında da yükselişe yol açtı. Peki, şu an çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın kaç lira oldu? İşte 18 Eylül Çarşamba anlık ve güncel altın fiyatları...

18 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 07.50 itibariyle altın fiyatları şöyle;

ALTIN ALIŞ SATIŞ Gram altın 275,4 275,5 Çeyrek altın 440,7 451,7 Yarım altın 881,5 903,5 Tam altın 1762,9 1801,5 Cumhuriyet altını 1826,3 1853,9

Altın fiyatları, birçok nedene bağlı olarak değişmektedir. Yatırımcısı tarafından gün içinde sürekli kontrol edilen altın fiyatlarını aşağıdan güncel olarak takip edebilirsiniz.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ SALDIRININ ALTIN FİYATLARINA ETKİSİ

Suudi Arabistan'ın petrol şirketine saldırı düzenlenmesinin küresel ekonomiye nasıl yansıyacağıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sedat Aybar ise şunları söyledi:"Saldırının ardından Suudi Arabistan petrol üretimini ciddi miktarda azalttı. Yapılan petrol üretimi yüzde 5 dolaylarında geriledi. Bu sonucunda fiyatlara yansıması kaçınılmaz oldu. Bu bize birkaç tane veriyi gösterge olarak işaret ediyor. Birincisi petrol hala dünyada en önemli sürdürücüleri ve önde gelen tüketim maddeleri arasında yer alıyor ve en başı çekiyor. Bunun dışında ikinci olarak petrol üretimi yapan bu ülkelerin alt yapıları; bu saldırılara karşı kırılgan. Bunu kolayca gördük. Bu kırılganlığın ardından gelecek olan sıradaki konu bu tür risklere karşı petrol fiyatlandırması yapanların ön plana aldıkları ve dikkat ettikleri konuların başında jeopolitik faktörler ve riskler geliyor demektir. Bu da petrolün fiyatlandırılmasının hala belirli riskler üzerinden yanlış olarak yapıldığının göstergesi oluyor"