Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? 17 Eylül Salı anlık altın fiyatları

17.09.2019 07:57

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı.Gram altın ile çeyrek altın, ülkemizde en çok yatırım amacıyla biriktirilen veya düğünlerde takı amacıyla satın alan üründür. Bu yüzden çeyrek altın fiyatı ile gram altın fiyatı, en çok takip edilen yatırım araçlarıdır. Peki, şu an çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın kaç lira oldu? İşte 17 Eylül Salı anlık ve güncel altın fiyatları...

17 EYLÜL SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 07.55 itibariyle altın fiyatları şöyle;

ALTIN ALIŞ SATIŞ Gram altın 275,9 275,9 Çeyrek altın 441,4 452,5 Yarım altın 882,9 905,0 Tam altın 1765,8 1804,4 Cumhuriyet altını 1824,1 1851,6

Altın fiyatları, birçok nedene bağlı olarak değişmektedir. Yatırımcısı tarafından gün içinde sürekli kontrol edilen altın fiyatlarını aşağıdan güncel olarak takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalarda altın fiyatları 1,500 doların üzerine yükselirken, iç piyasada, gram altın fiyatı 273 liraya, çeyrek altın 437 liraya, Cumhuriyet altını da 1,805 liraya çıktı.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 1.58 düşüşle 17.89 dolardan,

- altın, yüzde 0.41 düşüşle 1,501.20 dolardan,

- bakır, yüzde 2.05 artışla2.694 dolardan,

- platin, yüzde 0.16 artışla 954.10 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.70 düşüşle 1,593.6 dolardan işlem görüyor.