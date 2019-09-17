Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? 17 Eylül Salı anlık altın fiyatları
Çeyrek altın ne kadar oldu merak ediliyor. Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Çeyrek altın fiyatı ile gram altın fiyatı, en çok yatırım yapılan ürünler olması nedeniyle sürekli kontrol ediliyor. Peki, şu an çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın kaç lira oldu? İşte 17 Eylül Salı güncel anlık altın fiyatları...
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı.Gram altın ile çeyrek altın, ülkemizde en çok yatırım amacıyla biriktirilen veya düğünlerde takı amacıyla satın alan üründür. Bu yüzden çeyrek altın fiyatı ile gram altın fiyatı, en çok takip edilen yatırım araçlarıdır. Peki, şu an çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın kaç lira oldu? İşte 17 Eylül Salı anlık ve güncel altın fiyatları...
17 EYLÜL SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Serbest piyasada 07.55 itibariyle altın fiyatları şöyle;
|ALTIN
|ALIŞ
|SATIŞ
|Gram altın
|275,9
|275,9
|Çeyrek altın
|441,4
|452,5
|Yarım altın
|882,9
|905,0
|Tam altın
|1765,8
|1804,4
|Cumhuriyet altını
|1824,1
|1851,6
Altın fiyatları, birçok nedene bağlı olarak değişmektedir. Yatırımcısı tarafından gün içinde sürekli kontrol edilen altın fiyatlarını aşağıdan güncel olarak takip edebilirsiniz.
Küresel piyasalarda altın fiyatları 1,500 doların üzerine yükselirken, iç piyasada, gram altın fiyatı 273 liraya, çeyrek altın 437 liraya, Cumhuriyet altını da 1,805 liraya çıktı.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 1.58 düşüşle 17.89 dolardan,
- altın, yüzde 0.41 düşüşle 1,501.20 dolardan,
- bakır, yüzde 2.05 artışla2.694 dolardan,
- platin, yüzde 0.16 artışla 954.10 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.70 düşüşle 1,593.6 dolardan işlem görüyor.