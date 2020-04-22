Ceylan Ertan'dan Evde Çal Özgün yorumuyla çok beğenilen sanatçı Ceylan Ertem, Red Bull Sunar: Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin 21 Nisan Salı günkü konuğu olacak. Yeni müzik deneyimlerinin öncüsü olan Red Bull'un Instagram hesabında gerçekleşecek canlı yayında sanatçı, en sevilen şarkılarını seslendirecek.

Özgün yorumuyla çok beğenilen sanatçı Ceylan Ertem, Red Bull Sunar: Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin yarınki konuğu olacak. Yeni müzik deneyimlerinin öncüsü olan Red Bull'un Instagram hesabında gerçekleşecek canlı yayında sanatçı, en sevilen şarkılarını seslendirecek.

Oluşturduğu müzikal programlarla özgün deneyimlere imza atan Red Bull, müzikle insanlar arasındaki mesafeyi kaldırmaya devam ediyor. Sahnelere sığmayan enerjisiyle tanınan Ceylan Ertem, Red Bull'un resmi instagram hesabı üzerinden başlatılan Red Bull Sunar: Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin gelecek konuğu olacak. Sanatçı en sevilen şarkılarını bu kez yalnızca Instagram üzerinden seslendirecek, ayrıca keyifli bir söyleşiye de imza atacak. Yarın akşam saat 21.30'da gerçekleşecek yayın, Red Bull'un Instagram hesabından takip edilecek.

Evde benzersiz bir konser deneyimi sunan 'Red Bull Sunar: Evde Çal' serisi bu zamana kadar Nilipek., Akın Sevgör, Kalben, Gökhan Türkmen, Ringo Jets, Gaye Su Akyol ile Ali Güçlü Şimşek, Eda Baba ve Gülinler'i konuk etti. Projeye ilişkin detaylar, ayrıca müzisyenlerin özel olarak paylaşacağı çalma listeleri ile röportajları da yine RedBull.com adresinde olacak.



