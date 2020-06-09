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Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı

Evlenmek isteyen ancak maddi imkansızlıkları bulunan gençlere devlet desteği sağlanan çeyiz hesabına ilişkin ödeme planında düzenlemeye gidilerek katılımcılara kolaylık sağlandı. Buna göre, 3 defa düzenli ödemeyi aksatma hakkı 6'ya yükseltildi.

09.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:06

Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aylık ödeme planını seçen katılımcının, bir dönem içerisinde en fazla olan üç defa düzenli ödemeyi aksatabilme hakkı, yapılan düzenlemeyle 6'ya çıkarıldı.

DÜZENLİ ÖDEME YAPMAMA İMKANI 2'YE YÜKSELTİLDİ

Ayrıca, üç aylık ödeme planını seçen katılımcılar için de "düzenli ödeme yapmama" imkanı 1 dönem içerisinde 1 defa olarak uygulanıyordu, bu kolaylık da ikiye yükseltildi. Söz konusu yönetmelik değişikliği 30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli olacak.

ÇEYİZ HESABI NEDİR?

Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısı uygulaması, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Nisan 2016'da hayata geçirildi. Uygulamayla, yuva kurmak isteyen fakat maddi imkansızlıklar nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremeyen gençlere devlet desteği sağlanıyor. Yeni düzenlemeyle devlet desteği üst oranı yüzde 20'den yüzde 25'e, azami 5 bin lira olan sınır da 7500 liraya çıkarıldı. Gençler 3 ve 5 yıllık sürelerde yaptığı düzenli ödemeler sonucunda destekten faydalanabiliyor

ÇEYİZ HESABI'NA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Çeyiz Hesabı'nı sadece T.C. vatandaşı gerçek kişiler ile mavi kart sahipleri açtırabilir. 18 yaşından küçükler adına veli ya da vasisi tarafından Çeyiz Hesabı açtırılabilir. 18 yaşından büyüklerin hesap açtırabilmesi için hiç evlilik yapmamış olmaları ve azami 24 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. Çeyiz Hesabı ortak hesap olarak açtırılamaz. Evlenmeyi planlayan çiftler birbirinden ayrı olarak Çeyiz Hesabı açtırarak devlet katkısından ayrı ayrı faydalanabilir. Sisteme dahil olmak için Türkiye'de kurulu mevduat veya katılım bankalarında çeyiz hesabı açtırılması zorunlu olacak. Uygulamadan faydalanabilmek için 3 yıl düzenli ödeme yapma şartı bulunuyor. Hesaba aylık en az 100, en fazla ise bin lira yatırılabiliyor. Gençler ödemelerini aylık ve 3'er aylık periyotlarda yapabiliyor.

Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı

Ekonomi Manşet

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