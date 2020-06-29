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Ceyhun Cabadak ile sözleşme yenilendi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Baş Antrenör Ceyhun Cabadak ile sözleşme yeniledi.

Ceyhun Cabadak ile sözleşme yenilendi
29.06.2020 12:55 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:00

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Baş Antrenör Ceyhun Cabadak ile sözleşme yeniledi.

Kurulduğu günden itibaren basketbol takımının baş antrenörlüğü görevini yürüten ve 2017-2018 sezonunda play off oynayarak takıma lige çıktıkları ilk yılda şampiyonluk sevinci yaşatan Ceyhun Cabadak ile sözleşme yenilendi. Cabadak, 2020-2021 sezonunda da takımın başında yer alacak.

Cabadak, "Yeni başarılar için çalışacağız"

Baş Antrenör Ceyhun Cabadak da, kendisine duyulan güven dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyespor yönetimine teşekkür ederken, "Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs dolayısıyla 2019-2020 sezonu mevcut haliyle tescil edilmişti. Bunun üzerine yeni sezon yapılanmasına gidildi. Kulübümüz, takımı yine bize teslim etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan'a ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Takımımız lige renk katacak, ortaya koyacağı mücadele ile play off un bir parçası olacak. Bu hedefler doğrultusunda seçeceğimiz oyuncu grubunu da her maçta Manisa şehrine ve kulübüne yakışan mücadeleyi sahaya koyacak karakterlerden belirleyeceğiz. Kulübümüzü, daha büyük başarılara ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Göktuğ Dilbazer, 1. Yardımcı Antrenör oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımında yardımcı antrenörlük görevlerinde de değişikliğe gidildi. Geride kalan sezon 1. Yardımcı Antrenörlük görevini yürüten Levent Demirci'nin takımdan ayrılmasının ardından, takımın geçen sezon 2. Yardımcı Antrenörlük görevini yerine getiren Göktuğ Dilbazer yeni sezonda 1. Yardımcı Antrenör olarak parkeye çıkacak. - MANİSA

Kaynak: İHA

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