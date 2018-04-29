Ceyhan'da Yetiştirilen Kiraz İhraç Ediliyor

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde eski milletvekili olan ve aynı zamanda çiftçilik yapan Mehmet Ali Bilici, çiftliğinde yetiştirdiği kirazları ihraç ediyor.

Bilici, sert çekirdeklerde Ceyhan'ın umut vaat ettiğini ve bölge ekonomisini canlandıracağını dile getirdi. Kiraz hasadını yaptıklarını, yurt içi ve yurtdışına ihracat yaptıklarını belirten Mehmet Ali Bilici şöyle konuştu:

"Çukurova'da pamuk, buğday, mısır ve ayçiçeği ekiliyor, biliyorsunuz Ceyhan'da katma değeri yüksek ürünlerin dikim ve ekimi yapılmıyor. Bilici Ailesi olarak 100 dönümlük alan içerisinde deneme kiraz üretimine başladık, yüksek verim bekliyoruz. Türkiye'nin çok az yerinde bu mevsimde kiraz oluyor. Bu örnek olacak. Kaysı, erik, şeftali ve diğer sert çekirdeklerde deneme ekimleri de yaptık. Kiraz ürünümüzü neticelendirmemiz bir yıl oldu. Üniversitelerimizle inceledik, farklı çeşitlerde deneme yaparak başarılı olduk. İnşallah diğer çiftçilerimizde bizden örnek alarak buraları kiraz bahçesi yaparlar. Bu gün kirazın kilosu 15-20 lira bu çok önemli bir rakam. Üretici burada 5 dönüm kirazla 100 dönüm tarladan daha çok para kazanmış olacak. Biz istiyoruz ki Ceyhan'da az arazisi olanda katma değeri yüksek ürünler eksin para kazansın."

SERT ÇEKİRDEKLERDE UYGUN BÖLGE

Üniversiteden bilim insanlarının araştırma yaptığını belirten Bilici, "Ceyhan sert çekirdeklere uygun bir bölge, soğuklama zamanlaması diğer komşu il ve İlçelere göre çok iyi. O yüzden sert çekirdeklerde bu tür ürünlerde Ceyhan önemli bir yer alacak. Yurt dışı bağlantılarımızla imkanlarımız dahilinde denemeler yapıyoruz, çiftçimiz bizden görecek fidan vereceğiz onları destekleyerek bölgeye çok ekonomik katkı sağlayacak" dedi. - Adana