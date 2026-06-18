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Yüksekova'da baraj ve iç sularda "ekosistem" denetimi

Yüksekova'da baraj ve iç sularda 'ekosistem' denetimi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde baraj ve iç sularda kaçak avcılık ile kirliliğin önlenmesi için denetim yapıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde baraj ve iç sularda kaçak avcılık ile kirliliğin önlenmesine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, iç sulardaki ekosistemi korumak ve su kalitesini denetlemek amacıyla çalışma başlattı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan öncülüğündeki su ürünleri mühendisleri ve kurum personelinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, gölet ve akarsularda kaçak avcılığa karşı kontroller yapıldı.

Ekipler, su kalitesinin korunması ve sudaki canlı popülasyonunun zarar görmemesi için temizlik ve denetim çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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