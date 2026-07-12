Haberler

Yozgat'ta mercimek hasadı başladı, çiftçinin yüzü güldü, verim beklentisi yükseldi

Yozgat'ta mercimek hasadı başladı, çiftçinin yüzü güldü, verim beklentisi yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Yozgat'ta mercimek hasadı başladı. Yağışların olumlu etkisiyle bu yıl üreticiler, dekarda yüksek verim bekliyor.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Yozgat'ta mercimek hasadı başladı. Yağışların olumlu etkisiyle bu yıl üreticiler, dekarda yüksek verim bekliyor.

Yaklaşık 6 milyon 130 bin dekarlık ekilebilir tarım arazisiyle Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri olan Yozgat'ta mercimek üretimi, bölge ekonomisine önemli katkı sağlamaya devam ediyor. Kent genelinde bu yıl yaklaşık 225 bin dekar alanda mercimek ekimi gerçekleştirilirken, hasat döneminin başlamasıyla birlikte üreticiler yoğun mesaiye başladı.

Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle istenilen verimi elde edemeyen üreticiler, bu sezon düzenli ve zamanında gerçekleşen yağışların ürün kalitesini ve verimini önemli ölçüde artırdığını ifade ediyor. Önceki yıllarda yaklaşık 25 bin ton seviyelerinde gerçekleşen mercimek rekoltesinin, bu yıl iklim şartlarının olumlu seyretmesi nedeniyle daha yüksek seviyelere ulaşması bekleniyor.

"Bu yıl verimli bir sezon geçiriyoruz"

Çalatlı Köyü Nizamettin Dolgunyürek, geçen yıl yaşanan kuraklığın mercimek ve hububat üretimini olumsuz etkilediğini belirterek bu yıl ise tablonun tamamen değiştiğini söyledi.

Dolgunyürek, sezonun üreticiler açısından umut verici geçtiğini belirterek şunları söyledi: "Geçen sene yağışın olmamasından dolayı mercimeklerde de ekinlerde de ciddi sıkıntılar yaşadık. Bu yıl ise sezon oldukça yağışlı geçti. Hasadımız güzel, mercimeğimiz güzel, ekinlerimiz güzel. Gerçekten verimli bir yıl geçiriyoruz. Geçen yıl bire iki, bire üç verim alırken bu yıl beklentimiz bire 10, bire 12 hatta bire 13 seviyelerine ulaşmak. Önceki yıllarda ise ortalama bire 8-9 civarında verim alıyorduk." - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti

İran savaşının fikir babası Lindsey Graham hayatını kaybetti
ABD 140 hedefi vurdu, İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

Korkulan oldu! 140 hedef vuruldu, Körfez yangın yerine döndü
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! Fiyatları 60 bin liradan başlıyor

Telefon fiyatına otomobil! Yüzlercesi satışa çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MİT, şehit ajanı Arif Necip Kaskatı'nın fotoğrafını paylaştı

İşte şehit ajanın yıllar sonra ortaya çıkan resmi
Venezuela'da depremlerde ölü sayısı 4 bin 333'e yükseldi

Kan donduran bilanço! Ölenlerin sayısı 4 bin 333'e yükseldi
2 valizini alıp çıktı, sırra kadem bastı! 17 yaşındaki Ceren'den haber yok

2 valizle evden ayrıldı! Ceren'den 11 gündür tek bir iz yok
Bandırma Gemi Müzesi karadan yürütüldü

Bandırma Gemi Müzesi karadan yürütüldü
Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için BAE'ye yeşil ışık yaktı

Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için o ülkeyi işaret etti
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı

Portekizli modelin iddiasından sonra kilit isim tutuklandı
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev' sözünü tutmadı

Milyonlarca dolar toplandı, depremzedelere de sözünü tutmadı