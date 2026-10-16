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Uşak'ta tarım ekipleri üreticileri ziyaret ederek hayvan sağlığını yerinde inceliyor

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Uşak'ta tarım ekipleri üreticileri ziyaret ederek hayvan sağlığını yerinde inceliyor
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Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilere yönelik saha ziyaretlerinde sözleşme ve hayvansal üretim faaliyetlerini takip ediyor. Ziyaretlerde hayvan sağlığı, desteklemeler ve anız yangınlarının önlenmesi ele alınıyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilere yönelik saha ziyaretlerinde sözleşme ve hayvansal üretim faaliyetlerini takip ederek hayvan sağlığı, tarımsal desteklemeler ve anız yangınlarının önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, il müdür yardımcıları, ilçe müdürlükleri ve teknik personelle birlikte üreticileri ziyaret ediyor. Ziyaretlerde üreticilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrudan değerlendirilirken, tarımsal ve hayvansal üretim faaliyetlerine ilişkin incelemeler gerçekleştiriliyor.

Saha ziyaretlerinde hayvan sağlığının korunması, sürü yönetimi uygulamaları, aşılama çalışmaları ve koruyucu veterinerlik hizmetleri ele alınıyor. Hayvanların beslenme yöntemleri, bakım süreçleri ve barınak şartları değerlendirilirken, hijyen kuralları ve biyogüvenlik önlemleri konusunda da incelemelerde bulunuluyor.

Üretimde verimliliğin ve ürün kalitesinin artırılmasına yönelik önerilerin de değerlendirildiği ziyaretlerde, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm yolları üzerinde duruluyor.

Üreticilere yönelik ziyaretlerde tarımsal desteklemeler ve tarım sigortası uygulamaları da gündeme geliyor. Üreticilerin ihtiyaç ve beklentilerinin yerinde değerlendirilmesiyle tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Saha çalışmalarında anız yangınlarının önlenmesi ve anız yakmanın toprağa ve çevreye verdiği zararlar konusunda farkındalık oluşturulmasına da önem veriliyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahadan elde edilen geri bildirimleri değerlendirerek üreticilerin karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek, doğal kaynakları korumak ve tarım ile hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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