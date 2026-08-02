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Turnaçayırı Barajı Sulamasında çalışmaların yüzde 52’si tamamlandı

Turnaçayırı Barajı Sulamasında çalışmaların yüzde 52’si tamamlandı
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Erzincan’da 149 bin dekar tarım arazisini modern sulama sistemiyle buluşturacak Turnaçayırı Barajı Sulaması Projesi’nde çalışmalar devam ediyor.

Erzincan'da 149 bin dekar tarım arazisini modern sulama sistemiyle buluşturacak Turnaçayırı Barajı Sulaması Projesi'nde çalışmalar devam ediyor. Projenin ilk etabında inşaatın yüzde 52'si tamamlanırken, tamamlanmasıyla üreticilere yıllık yaklaşık 1 milyar 862 milyon 500 bin lira ek gelir sağlanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında toplam 149 bin dekar tarım arazisinin modern sulama altyapısına kavuşturulması amaçlanıyor.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projenin ilk etabında yer alan 98 bin dekarlık alanda sulama inşaatının hızla sürdüğünü belirterek, borulu şebeke (CTP, PE100 ve çelik boru) ile sanat yapıları imalatlarının devam ettiğini, fiziki gerçekleşme oranının yüzde 52'ye ulaştığını açıkladı.

İlk etabın 2029 yılı sonunda tamamlanmasının planlandığını ifade eden Balta, bu bölümün hizmete alınmasının ardından ikinci etapta yer alan 51 bin dekarlık alanın da sulamaya açılacağını ve böylece toplam 149 bin dekar tarım arazisinin modern sulama sistemine kavuşacağını kaydetti.

Modern sulama sistemlerinin suyun verimli kullanılmasını sağlayacağını vurgulayan Balta, sulama maliyetlerinin azalacağını, tarımsal verimin artacağını ve ürün deseninin çeşitleneceğini belirtti.

Sulu tarıma geçişle birlikte üreticilerin daha yüksek katma değerli ürünler yetiştirebileceğini dile getiren Balta, "Turnaçayırı Barajı Sulaması sayesinde Erzincanlı üreticilerimiz 2026 yılı fiyatlarıyla yılda yaklaşık 1 milyar 862 milyon 500 bin lira ek gelir elde edecek." ifadelerini kullandı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Erzincan'da tarımsal üretimin güçlenmesi, su kaynaklarının daha etkin kullanılması ve bölge ekonomisine önemli katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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