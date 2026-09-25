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Tunceli, 2027 Dünya Rafting Şampiyonası'na Munzur Nehri'nde ev sahipliği yapacak

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Tunceli, 2027 Dünya Rafting Şampiyonası'na Munzur Nehri'nde ev sahipliği yapacak
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Tunceli, 2027 yılında Dünya Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Munzur Nehri ve kentteki rafting parkurları, dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların mücadelesine sahne olacak; kentin spor turizmi potansiyelini uluslararası alanda tanıtacak.

Tunceli, 2027 yılında Dünya Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Munzur'un eşsiz doğası, güçlü akarsuları ve rafting için elverişli parkurları, dünyanın dört bir yanından gelecek sporcuları Tunceli'de buluşturacak. Dünya raftinginin önemli organizasyonlarından biri olan şampiyona, Tunceli'nin doğal güzelliklerinin yanı sıra spor turizmi potansiyelinin uluslararası alanda tanıtılmasına da katkı sunacak.

Munzur Nehri'nin doğal yapısı ve kentteki rafting parkurları, şampiyona kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden gelecek sporcuların mücadelelerine sahne olacak. 2027 Dünya Rafting Şampiyonası'nın Tunceli'de düzenlenmesiyle kent, doğa sporları ve spor turizmi alanında uluslararası ölçekte önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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