Sosun Deresi'nde taşkın koruma çalışmaları sürüyor

Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Gülveren Mahallesi'nde yürütülen Sosun Deresi 1. Kısım Taşkın Koruma Projesi kapsamında önemli aşamalar tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında sağ sahilde km 0+017 ile 0+745 arasında temel ve beton duvar imalatı, sol sahilde ise km 0+130 ile 0+745 arasında temel, km 0+260 ile 0+745 arasında beton duvar imalatı gerçekleştirildi. Proje kapsamında bugüne kadar toplam bin 333 metre tek taraflı temel betonu, bin 213 metre beton ağırlık duvarı ile 585 metre orta taban betonu imalatı tamamlandı.

Taşkın riskini azaltmak ve dere yatağını daha güvenli hale getirmek amacıyla yürütülen çalışmaların, planlanan program doğrultusunda devam ettiği belirtildi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Gülveren Mahallesi'nde can ve mal güvenliğine önemli katkı sağlaması hedefleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı