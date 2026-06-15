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Bakan Kurum: "TOKİ açık satış kampanyası bugün başlıyor"

Bakan Kurum: 'TOKİ açık satış kampanyası bugün başlıyor'
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin 64 ilde 20 bin konutu kurasız ve uygun ödeme koşullarıyla satışa sunduğu kampanyanın başladığını duyurdu. Başvurular Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerinden yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ Açık Satış Kampanyası'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kurum, "Vatandaşımızın konuta erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirdiğimiz yeni kampanyaya başvurular bugün başlıyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün başlayan TOKİ Açık Satış Kampanyası'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kurum mesajında,

"Vatandaşımızın konuta erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirdiğimiz yeni kampanyaya başvurular bugün başlıyor. 64 şehrimizde 20 bin TOKİ konutunu, uygun ödeme şartları ile kurasız satışa sunuyoruz. Ev sahibi olacak ailelerimize yeni yuvaları şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Bankalardan doğrudan satış"

TOKİ tarafından 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan açık satış kampanyası için satış sürecini Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri yürütecek. Bu bankalara giden vatandaşlar, 'başvuru önceliğine' göre, yani ilk başvuranın avantajlı olacağı şekilde, beğendikleri bütçelerine uygun konutun satın alma işlemlerini tamamlayacak. Satışlar 17 Temmuz'a kadar devam edecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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