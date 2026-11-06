Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Kargın’da balık çiftliğini ziyaret etti

Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Kargın’da balık çiftliğini ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Kargın beldesinde faaliyete başlayan balık çiftliğini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Duman, işletme yetkililerine hayırlı ve bereketli kazançlar dileyerek yeni yatırımın bölgeye katkı sağlamasını temenni etti.
Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Kargın beldesinde faaliyete başlayan balık çiftliğini ziyaret etti.
Çiftlikte incelemelerde bulunan Duman, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İşletme yetkililerine hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Duman, yeni yatırımın bölgeye katkı sağlaması temennisinde bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı