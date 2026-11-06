Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Kargın’da balık çiftliğini ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Kargın’da balık çiftliğini ziyaret etti
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Kargın beldesinde faaliyete başlayan balık çiftliğini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Duman, işletme yetkililerine hayırlı ve bereketli kazançlar dileyerek yeni yatırımın bölgeye katkı sağlamasını temenni etti.

Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Kargın beldesinde faaliyete başlayan balık çiftliğini ziyaret etti.

Çiftlikte incelemelerde bulunan Duman, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İşletme yetkililerine hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Duman, yeni yatırımın bölgeye katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mekke Anlaşması TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi29

Tarihi oylama sonuçlandı! Meclisten kritik karar
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'un göbeğinde silahla rastgele ateş açtı: 1 kişi yaralandı

Sokak ortasında kurşun yağdırdı, bir kişiyi yaraladı
Deplasman kabusu sürüyor! Beşiktaş öne geçtiği maçta Celtic'e kaybetti

Beşiktaş, 60 saniye içerisinde yıkıldı
Seçimi kaybeden Trump'tan dünyayı titreten tehdit: Yakında öğreneceksiniz

Seçim hezimeti sonrası tedirgin eden mesaj
Zidane'dan Türkiye maçı öncesi sürpriz karar

Zidane'dan Türkiye maçı öncesi sürpriz karar
İlyas Yalçıntaş'tan 110 günlük tutukluluğun ardından ilk açıklama: Ticaret değil hata yaptım, özür dilerim

110 gün tutuklu kaldı: Ünlü şarkıcı sessizliğini bozdu

AK Partili Şamil Tayyar, Yeni Partili ismin pavyon mesajını ifşa etti17

Mesaj tam bomba! Yeni Partili ismin pavyon sözlerini ifşa etti
8 kişi katlettikten sonra dehşete düşüren kaçış planı! Gasbettiği aracın sürücüsünü 'MİT mensubuyum' diyerek tehdit etmiş

Dehşete düşüren kaçış! Gasbettiği aracın sürücüsünü böyle tehdit etmiş