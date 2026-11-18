Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Kaymakam Neslihan Kısaduman ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hatice Yılmaz, yavru alabalık üretim tesisini ziyaret etti.

Kısaduman ve Yılmaz, ilçeye bağlı Büklümdere köyünde faaliyet gösteren yavru alabalık üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

Tesis yetkililerinden yürütülen üretim faaliyetleri ve yavru alabalık yetiştiriciliği süreçleri hakkında bilgi alan Kısaduman, ilçedeki su ürünleri yetiştiriciliğinin mevcut durumu ve üretim kapasitesini değerlendirdi.

Ziyarette, su ürünleri sektörünün bölge ekonomisine sağladığı katkılar ile üretim faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı