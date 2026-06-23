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Tercan'da arıcılık ve seracılık faaliyetlerine yakın takip

Tercan'da arıcılık ve seracılık faaliyetlerine yakın takip
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde Kaymakam Neslihan Kısa Duman, arıcılık ve seracılık yapan üreticileri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve taleplerini dinledi.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Kaymakam Neslihan Kısa Duman, arıcılık ve seracılık alanında faaliyet gösteren üreticileri ziyaret etti.

Kaymakam Duman, ilçede arıcılık yapan Zafer Sirkecioğlu ile seracılık faaliyetlerinde bulunan Bünyamin Çini'yi işletmelerinde ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında üretim süreçlerini yerinde inceleyen Duman, üreticilerle sohbet ederek karşılaştıkları sorunlar ve talepleri dinledi. İlçede tarımsal üretim ve kırsal kalkınmaya katkı sağlayan çalışmaların önemine değinen Duman, üreticilere çalışmalarında başarılar diledi.

Üreticiler ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek desteklerinden dolayı Kaymakam Duman'a teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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