Karasu Nehri'nde sedde yükseltme çalışmaları sürüyor

DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, Erzincan'ın Tercan ilçesinde Karasu Nehri'nde sedde yükseltme ve güçlendirme çalışmaları yaparak tarım arazilerini ve yerleşim alanlarını taşkın riskine karşı korumayı hedefliyor.

DSİ 8. Bölge Müdürlüğü tarafından Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesinde, Karasu Nehri'nde sedde yükseltme çalışmaları sürdürülüyor.

Bölgedeki tarım arazilerini korumak ve olası taşkın risklerini önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, nehir yatağı çevresindeki sedde güçlendirme faaliyetlerine devam ediliyor.

Yetkililer, proje ile birlikte özellikle taşkın dönemlerinde yaşanabilecek risklerin azaltılmasının ve yerleşim alanlarıyla tarım arazilerinin korunmasının hedeflendiğini belirtti.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölge halkının can ve mal güvenliğine önemli katkı sağlanması amaçlanıyor. - ERZİNCAN

