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Tekirdağlı balıkçılar fırtına hafifleyince palamut avına yeniden döndü

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Tekirdağlı balıkçılar fırtına hafifleyince palamut avına yeniden döndü
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Marmara'da etkili olan fırtına hafifleyince Tekirdağlı balıkçılar yeniden denize açılıp palamut avına devam etti. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, sezonun verimli geçtiğini ve palamutun ardından diğer türlerde de bolluk beklediklerini söyledi.

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtınanın hafiflemesiyle Tekirdağlı balıkçılar yeniden denize açıldı. Teknelerini hazırlayarak ağlarını denize bırakan balıkçılar, palamut avına kaldıkları yerden devam etti.

Marmara Denizi'nde bir süre etkisini gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle limanlarda bekleyen balıkçılar, fırtınanın şiddetini kaybetmesiyle yeniden denize döndü. Tekirdağlı balıkçılar, sezonun öne çıkan türlerinden palamut için av mesaisine başladı.

Balıkçılar sezondan umutlu

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, bu sezon palamut avcılığının verimli geçtiğini belirtti. Fırtına nedeniyle bir süre denize açılamadıklarını ifade eden Pehlivanoğlu, teknelerdeki hazırlıkların ardından yeniden avlanmaya başladıklarını söyledi.

Palamut avının sürdüğünü aktaran Pehlivanoğlu, sezonun geri kalanına ilişkin beklentilerinin de olumlu olduğunu dile getirdi. Palamut döneminin ardından lüfer, istavrit, sardalya ve kefal avında da bolluk yaşanmasını beklediklerini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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