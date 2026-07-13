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Tekirdağ'da dolu ayçiçeği ve karpuz tarlalarını vurdu

Tekirdağ'da dolu ayçiçeği ve karpuz tarlalarını vurdu
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan dolu yağışı, ayçiçeği ve karpuz tarlalarında büyük hasara yol açtı. Çiftçiler maddi kayıp yaşadıklarını belirterek yetkililerden destek istedi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ferhadanlı Mahallesi'nde etkili olan dolu yağışı, ayçiçeği ve karpuz tarlalarında büyük zarara yol açtı.

Ferhadanlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı, özellikle ekili alanlarda etkili oldu. Ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri nedeniyle ayçiçeği ve karpuz tarlalarında büyük zarar meydana geldi. Tarlalarını kontrol eden çiftçiler, ürünlerinin büyük bölümünün zarar gördüğünü belirterek, büyük maddi kayıp yaşadıklarını söyledi.

Hasarın boyutunun günün ilk ışıklarıyla daha net ortaya çıkması beklenirken, üreticiler İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgede inceleme yaparak zarar tespit çalışmalarını başlatmasını istedi. Çiftçiler, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için destek beklediklerini ifade etti.

Dolu yağışının ardından birçok tarlada ürünlerin yere yattığı gözlendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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