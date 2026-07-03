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Kemaliye'de mercimek hasadı yapıldı

Kemaliye'de mercimek hasadı yapıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TAKE Projesi kapsamında Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde üreticilere dağıtılan mercimek tohumlarının hasadı gerçekleştirildi. Projeyle atıl arazilerin üretime kazandırılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesiyle Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde üreticilere dağıtılan mercimek tohumlarının hasadı yapıldı.

Kemaliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin gözetiminde gerçekleştirilen hasatta, proje desteğiyle ekilen mercimekler tarlalardan toplandı.

TAKE Projesiyle işlenmeyen ve atıl durumdaki tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılması, bitkisel üretimin artırılması ve üreticilerin desteklenmesi amaçlanıyor. Dağıtılan tohumlardan elde edilen ürünlerin hasadı teknik personelin gözetiminde tamamlandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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