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Söke'de yangından zarar gören tarım arazileri incelendi

Söke'de yangından zarar gören tarım arazileri incelendi
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Aydın'ın Söke ilçesinde tarım arazilerinde çıkan yangının ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı. İlçe Tarım Müdürü Veysel Ali Ünal, zarar gören alanları yerinde inceledi.

Aydın'ın Söke ilçesinde tarım arazilerinde meydana gelen yangında zarar gören alanlar ve yanan tarımsal ürünler, ilçe tarım ekiplerince yerinde incelendi.

Söke'de tarım arazilerinin bir bölümünde meydana gelen yangının ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Yangından etkilenen alanlar ile zarar gören tarımsal ürünler, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal tarafından yerinde incelendi. Yangının ardından bölgeye giden İlçe Müdürü Ünal, zarar gören arazilerde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Yangının tarımsal üretime etkilerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangından etkilenen üreticilere geçmiş olsun dilekleri iletilirken, zarar gören çiftçilerin yanında olunduğu vurgulandı. Tarım arazilerindeki hasarın tespitine yönelik çalışmaların ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğü belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖzgür Kocabaş:

bu haberle ne diyecek insanlar zaten biliyoruz yangın çıktı hasar var bitti bi de mü var başka

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Haber YorumlarıYavuz Reno:

yangın çıkması tesadüfi mi yoksa bi çıkar işi mi var orda bilemiyorum ama bunları söylemek hoşlanmıyor insanlar yine de şüpheli geldi bana

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Haber YorumlarıÜmit Topcu:

bu yaşta bu kadar yangın olayı görüyoruz ki geçmiş yıllarla kıyası yok yani çiftçinin halı zor artık ne yapacak bu insanlar böyle devam ederse

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